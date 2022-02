Hadiatou BAH et cie ont été reconnu coupable et condamné par le tribunal de première instance de Dixinn pour « Tentative d’extorsion des fonds et de chantage » au préjudice de Thierno Mamadou Dansoko. Le verdict a été rendu ce jeudi 24 février 2022. Les avocats de la défense promettent d’attaquer la décision du tribunal en appel.

Hadya Présie écope de 10 mois d’emprisonnement ferme, une interdiction sur les réseaux sociaux pendant 2 ans et au paiement de 500 000 GNF d’amende au tribunal. En plus, elle doit payer un montant de 20 millions de francs guinéens au bénéfice de la partie civile comme dommage et intérêt.

Mamadou Aliou Kanté et Mohamed Chérif Conté reconnus coupables des faits de complicité de tentative d’extorsion écopent également la même peine de prison ferme (10 mois) et au paiement d’une amende de 500.000 francs guinéens.

Les avocats de la défense se disent dépassés par ce verdict. Il estime que tout le droit n’a pas été dit dans cette affaire. Ils promettent de faire appel de cette décision pour obtenir son annulation.

« Nous allons user de nos voies de recours pour saisir ces juridictions et pour que cette décision soit censurée en fait et en droit. Nous allons continuer à mener le combat jusqu’à ce que cette décision soit infirmée en toute ses dispositions. Nous ne sommes pas prêts à accepter et à concevoir cette décision. Pour nous, tout a été appliqué sauf le bon droit », a déclaré Me Alseny Aïssata.

Les avocats de la partie civile n’ont pas caché leur satisfaction. Ils estiment que le préjudice causé à leur client Thierno Mamadou Dansoko a été réparé. Me Justin Tolno: « Elle a reconnu ici sans jambage s’être déplacée pour aller à l’Orabank dans l’objectif d’obtenir le montant de 100 mille euros, représentant la valeur de la Land Cruiser et 80 mille euros qu’elle a sollicité dans ses messages menaçant d’atteinte à l’honneur de notre client. Sur ce, nous suivrons l’allure que ses avocats et elle-même voudront entreprendre. En appel, nous sommes prêts à aller défendre le dossier. Défendre l’honneur de notre client qui est déjà souillé. Il faut le rappeler mais heureusement la justice l’a rétabli et la presse vas relayer cette information. Elle a reconnu les faits et nous sommes aujourd’hui satisfaits. »