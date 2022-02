Le président de la transition s’est rendu ce jeudi 24 février 2022 au Centre d’instructions d’infanterie du Camp Kwamé Krumah à Km36. Dans cette garnison où il a servi pendant 11 ans en qualité d’instructeur et directeur des études, le Colonel Mamadi Doumbouya a lancé un message de collaboration mutuelle à l’endroit des officiers et hommes de rangs.

« En 2011, il y a de cela 11 ans, j’étais affecté au Centre d’instruction d’infanterie du Km36 au Camp Kwamé Krumah, comme instructeur. Puis, je suis devenu directeur des études. J’ai pu former près de 4000 militaires de rang et sous-officiers. Ensuite après beaucoup de formation de Commandant d’unité au Sénégal, j’étais affecté au Centre d’instruction d’infanterie de Kindia jusqu’à ce qu’on m’a appelé pour fonder une mission à l’extérieur de la Guinée. Après je suis devenu Commandant des forces spéciales où nous avons recruté, formé et commencé la phase de montée en puissance de cette unité avec laquelle j’ai eu mon affectation à Forécariah. De Forécariah, nous sommes venus à Conakry prendre en main la destinée du pays», a rappelé le président du CNRD.

Le Colonel Mamadi Doumbouya estime que cette visite a été pour lui, une occasion de revoir ses camarades avec qui il a travaillé longuement pour former des militaires.

« Pour moi, c’était important de retourner à la base. Parce qu’il est important de savoir d’où l’on vient pour avoir une vision de la chose et voir l’état dans lequel nos camarades travaillent nuit au jour pour la formation de nos forces armées. Mais aussi, voir mes frères avec qui, on ne sait pas vus depuis longtemps. Ma visite aujourd’hui au Camp d’infanterie était axée autour de ça. Aller serrer les mains de mes frères et les encourager à continuer à s’entrainer. Parce que nous avons besoin d’être à la hauteur des attentes de la population pour faire face à tous ces défis qui sont des défis sécuritaires. Avec tout ce qui se passe autour, il est important en tant que Commandant en Chef des forces armées d’aller encourager nos amis qui se préparent.»

Pour sa part, le Commandant du Bataillon Autonome des Troupes Aéroportées (BATA), Commandant du Groupement d’Intervention Rapide (GIR) a indiqué que cette du Chef de l’Etat est «une immense joie et cela nous réconforte à plus d’un titre.»

Créé en 1972 grâce à la coopération guinéo-cubaine, le Camp Kwamé Krumah fait partie de ces garnisons, qui ont contribué à la formation de plusieurs promotions issues des rangs des militaires guinéens, dont des membres de la sécurité présidentielle.

Mamadou Saïdou Diallo