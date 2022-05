La junte au pouvoir en Guinée n’échappera guère à la sanction de la CEDEAO, qui pourrait sévir contre elle lors de son sommet prévu en juin prochain. Une source basée à Ouagadougou dans la capitale burkinabè, a confié à nos confrères de Médiaguinée, que les mesures pourraient s’élargir même sur des personnes qui soutiennent le processus de la transition en cours et certains opérateurs économiques et des hommes d’affaires.

«Les sanctions contre la junte sont inévitables. Il sera également question d’atteindre certaines personnes non officielles qui gravitent autour de la junte. Des opérateurs économiques et hommes d’affaires. L’exclusion aérienne est également sur la table. Je pense que la France, le Maroc et la Tunisie seront probablement mises à contribution dans le cadre de l’application de certaines mesures», a déclaré cette source au correspondant de nos confrères basé à Ouaga.

S’agissant de la nature des sanctions prévues contre les opérateurs économiques et hommes d’affaires comme mentionné ci-haut, aucune précision n’a été donnée:

«Les régimes d’exception utilisent les personnes non officielles et les hommes d’affaires pour réaliser leurs transactions financières. Ils sont leur courroie de transmission avec le monde extérieur », a signalé ce cadre de l’institution, sous couvert d’anonymat.

Pour l’heure, même si ces opérateurs économiques et hommes d’affaires sont déjà identifiés, nos confrères disent garder «le droit de ne pas divulguer de noms».