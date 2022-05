Le tribunal de première instance de Kaloum a rendu son verdict ce lundi 23 mai 2022, dans le dossier des militants du RPG Arc-en-ciel poursuivis pour avoir escroqué des candidats à la fonction publique. Les prévenus ont été reconnus coupables, condamnés et déférés à la maison centrale de Conakry.

Il s’agit de Mohamed Sékou Touré, Sékou Diop, Moussa Vaféré Camara, Ibrahima Sory Soumah, Bintou Kanté, et Mohamed Dramé poursuivis pour association de malfaiteurs, faux en écriture publique, escroquerie et complicité. Les prévenus ont soutiré des sommes d’argent allant de 500 mille à 1 million de francs guinéens et plus, à plusieurs personnes pour les faire intégrer à la fonction publique sans passer par le concours.

Le cerveau de cette opération, Sékou Diop a reconnu les faits qui lui sont reprochés à la barre. Par conséquent, le juge a déclaré: ‘’Sékou Diop, Moussa Vaféré Camara, Ibrahima Soumah coupable d’escroquerie au préjudice de Mariama Ciré Camara, Édouard Loua et autres ; Bintou Kanté coupable de faux en écriture public, Mohamed Dramé et Mohamed Sékou Touré coupables de complicité de faux en écrit publique’’.

Sékou Diop écope de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois assortis de sursis. Les nommés Moussa Vaféré et Ibrahima Sory Soumah, sont condamnés à deux ans d’emprisonnement dont 10 mois assortis de sursis et 50 millions d’amendes chacun.

Le tribunal a condamné Bintou Kanté propriétaire de la prestation qui a servi de cadre à cette opération frauduleuse, à 2 ans d’emprisonnement, au paiement de 500 mille francs guinéens et ordonné la confiscation de tout le matériel. Les sieurs Mohamed Dramé et Mohamed Sékou Touré ont été condamnés à 1 an d’emprisonnement et au paiement de 1 million franc guinéen chacun.

Au titre de dommages et intérêts, Sékou Diop est condamné à payer au bénéfice d’Aminata Keita, Naby Benza Camara, respectivement 41 et 35 millions de francs guinéens.

Le tribunal réserve l’intérêt des autres parties civiles et donne 15 jours aux prévenus pour faire appel ou non de cette décision. Sur place, un mandat de dépôt leur a été décerné, de là, ils seront directement conduits à la maison centrale de Coronthi.