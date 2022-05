Le rapport de force est désormais inévitable entre Ousmane Gaoual Diallo et les responsables de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). L’ancien responsable de la communication de cette formation politique a exhibé ses colères contre ses anciens collaborateurs qui ne partagent pas son attitude vis-à-vis du parti depuis qu’il est rentré dans le gouvernement du CNRD.

Le porte-parole du gouvernement a rappelé aux cadres du parti de Cellou Dalein Diallo qui profitent de la moindre occasion pour s’attaquer à lui, qu’il n’est pas dans ce gouvernement au nom d’une entité politique : «Il faut dire que ce ne sont pas leurs déclarations-là qui construisent ou qui fondent les textes du parti, ce n’est pas comme ça que ça marche. Moi je ne suis pas venu dans ce gouvernement pour représenter le parti, et ça je l’ai dit et le président l’a dit. Je pense qu’il ne peuvent pas aller au-delà de ce qu’a dit le président du parti», a contre-attaqué Ousmane Gaoual Diallo.

Au cours d’une récente sortie médiatique, Abdoulaye Bah, le conseiller politique de Cellou Dalein Diallo parlant d’Ousmane Gaoual a déclaré ceci: «Il n’a qu’à continuer à manger et se taire…». Des propos qui ont irrité l’ancien député uninominal de Gaoual.

«Chacun est en train de se repositionner, on pense qu’il y a une place à prendre au sein du parti. Mais lorsqu’il y a la conception de dire que appartenir au gouvernement c’est aller manger, cela n’honore pas. Tous les anciens ministres qui sont à l’UFDG, ils devraient se méfier de dire ça. Je pense qu’il y a une conception erronée qui est contraire à ce qui est la réalité gouvernementale», a-t-il répondu.

Par ailleurs, Ousmane Gaoual Diallo a dénoncé ce qu’il qualifie de la jalousie de la part de certains de ses anciens collaborateurs à l’UFDG.

«Je pense que le reste il y a simplement une expression de la jalousie malsaine qui n’a aucun sens. Si non je ne suis pas ici en mission de l’UFDG, je suis un acteur qui a été sollicité pour appartenir à un gouvernement de la transition et ça je l’assume pleinement», a déclaré le ministre de l’Habitat et de l’aménagement du territoire.