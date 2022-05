Après une longue période en exil, Alpha Condé est rentré en Guinée le mercredi 17 mai 1991, sous le régime de feu Lansana Conté, son principal rival politique d’alors. Cette date, la jeunesse du RPG Arc-en-ciel l’a commémorée en différé dimanche 22 mai 2022, au siège du parti.

Plusieurs cadres de l’ex-parti au pouvoir ont pris part à cette rencontre. Dans la circonstance, une lecture de saint coran a été faite et des bénédictions pour la paix en Guinée, la protection d’Alpha Condé, renversé le 5 septembre 2021, et le progrès du parti.

«Le 17 mai 1991, après une longue période d’exil, le président Alpha Condé est rentré avec l’espoir d’apporter la démocratie au peuple de Guinée. Avant même son arrivée, il avait subi toutes sortes de menaces: ses passeports avaient été confisqués. Il s’attendait au pire mais il a risqué. Pour sa patrie, il a fait don de lui-même, il est venu forcer la porte de la démocratie. L’idée est de faire savoir à la jeunesse du Rpg Arc-en-ciel que le président Alpha Condé a été un homme de paix, un homme qui n’a voulu que du bonheur pour ce pays. Les valeurs qu’il nous a apprises tout le long de ce combat qui fait 31 ans, nous les avons intégrées dans notre façon de faire la politique», a rappelé Sékou Nana Sylla, membre du bureau de la jeunesse du parti.

«Que tu sois du CNRD, RPG , PUP , UFDG, UFR, de tous les bords politiques, la Guinée est notre maison commune, mettons notre énergie positive ensemble dans la paix , la cohésion , dans la confraternité pour donner une chance de réussite à cette transition dans la paix la plus grande réussite de tout le peuple de Guinée. Notre grande fierté serait qu’au lendemain de cette transition, qu’on ne connaisse aucune marche violente, que le vaincu, après l’élection présidentielle, appelle le vainqueur pour lui dire félicitations», a exprimé monsieur Sylla.

L’ancien ministre Lancinet Komara et membre du bureau politique national du Rpg, a signalé que cette commémoration s’effectue sous un autre angle et dans un contexte particulier par ailleurs.

«Comme vous le voyez, le parti se trouve dans une situation particulière. C’est pourquoi, la jeunesse, avec l’appui de la direction nationale du parti, a décidé de fêter cette date par la lecture du coran. Lire le coran, prier pour notre leader, prier pour tous nos camarades qui sont dans les difficultés aujourd’hui, prier pour le parti pour que nous puissions encore immerger. Le croyant, s’il est dans les difficultés, ne peut que s’adosser sur Dieu le tout puissant. Et, c’est ce que nous sommes en train de faire», a-t-il souligné.