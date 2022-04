Le Front national pour la défense de la Constitution se dit déçu de la nomination de l’ancien procureur de la République près le tribunal de première instance de de Dixinn. Selon la coordination de cette structure de la société civile, le retour de Sidy Souleymane N’Diaye dans les affaires judiciaires montre la volonté du CNRD de renoncer à ses engagements vis-à-vis du peuple guinéen. Ils l’ont fait savoir à travers un communiqué rendu public ce samedi 23 avril 2022.

«Les derniers développements de l’actualité sociopolitique de notre pays deviennent très préoccupants et interpellent la Coordination Nationale du FNDC, ainsi que la majorité des guinéens épris de paix, de justice et de démocratie. La Coordination Nationale du FNDC constate avec beaucoup de regret le retour aux affaires de Sidy Souleymane N’Diaye. La Coordination Nationale du FNDC considère cette nomination comme une prime à l’impunité et à l’arbitraire qui dénote clairement la volonté du CNRD de renoncer à ses engagements vis-à-vis du peuple de Guinée, pris au lendemain du 05 septembre 2022. Cette maladresse, ainsi que l’annonce de la libération de l’ex Président Alpha CONDÉ, alors que des plaintes de familles des victimes de son régime sont pendantes devant la justice, inquiète énormément le FNDC et l’amène à s’interroger sur la volonté réelle du CNRD de faire de la justice la boussole de la transition», peut-on lire dans ledit communiqué.

Plus loin, le FNDC demande aux citoyens de rester mobilisés. Aux autorités, de prendre en compte le cri de cœur des Guinéens, soifs de justice afin que règne la quiétude dans le pays.

«La Coordination Nationale du FNDC demande aux citoyens pro-démocratie de rester mobilisés pour les valeurs de justice, de paix et de démocratie qui sous-entendent la lutte citoyenne pendant cette décennie du peuple martyr de Guinée. La Coordination Nationale du FNDC appelle à la diligence du CNRD et du gouvernement de la transition à entendre le cri de cœur des guinéens qui ont soif de justice. Cela, pour la quiétude sociale.»

Pour finir, le Front a demandé aux nouvelles autorités d’éviter les erreurs du passé : «Cette nomination qui illustre le fossé entre les engagements publics du président du CNRD de ne pas recycler et d’éviter les erreurs du passé choquent l’opinion publique nationale.»