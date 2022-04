Le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), a annoncé la libération de l’ancien président guinéen, à travers un communiqué diffusé vendredi 22 avril sur la télévision nationale. Au lendemain de cette annonce, le responsable des opérations du FNDC a fait savoir que les avocats de leur structure qui travaillent déjà avec le parquet général de Conakry, vont réactualiser le dossier afin d’assigner Alpha Condé en justice.

A en croire Ibrahima Diallo, derrière cette annonce de libération d’Alpha Condé, il y a deux choses à retenir : «La première des choses, c’est une opération de communication à l’endroit de l’institution sous-régionale, la CEDEAO qui doit se réunir dans les prochains jours afin d’infliger les sanctions contre la junte militaire de la Guinée. La deuxième des choses, c’est cette opération de communication du CNRD pour amener l’opinion publique à être occupée ailleurs. Parce que, vous savez ces jours-ci, le CNRD est éjaculé de toute part, de la société civile, des partis politiques notamment sur des questions en lien avec le chronogramme et la durée de la transition. Mais pour nous, si Alpha Condé est libre on se pose des questions. Était-il en otage ou bien, était-il séquestré? Il n’était pas en prison non plus. La prison c’est ailleurs. Le CNRD devrait préciser dans ce Communiqué», a-t-il exprimé.

Pour le responsable des opérations du Front national pour la défense de la Constitution, «cette annonce de libération rend service au FNDC, à toutes les victimes du régime, aux avocats du FNDC… Parce qu’aujourd’hui nous avons des plaintes contre monsieur Alpha Condé devant les tribunaux. Les victimes également ont des plaintes. Les avocats sont en train de travailler avec le parquet de Conakry pour remonter les preuves contre monsieur lui et ses complices. Donc aujourd’hui si Alpha Condé est libéré de toute emprise du CNRD, la justice n’a aucune raison maintenant de refuser d’ouvrir des enquêtes contre les crimes de sang. C’est pourquoi dans les jours à venir les avocats en exploitant ce communiqué du CNRD, vont transmettre des nouveaux éléments au parquet général de Conakry pour l’inviter à activer les choses. Parce que le citoyen Alpha Condé est maintenant libre. Il n’est pas dans les mains des militaires ou dans cet arsenal diplomatique», a rassuré Ibrahima Diallo.