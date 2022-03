Prévu ce 29 mars en région parisienne, le match amical Guinée – Zambie n’aura finalement pas lieu, la faute à des difficultés administratives liées à l’obtention des visas pour la délégation zambienne, qui a finalement fait une croix sur la rencontre…

Kaba DIAWARA et sa troupe devront se contenter d’un seul match au lieu de deux durant cette trêve internationale. Puisque le second match qui devait opposer la Guinée à la Zambie en France, n’aura pas lieu. La Zambie a été obligée de délocaliser son stage à Istanbul (Turquie), à cause notamment de la difficulté d’obtention du visa français dans les délais pour certains membres de la délégation zambienne ainsi que pour certains joueurs.

Pour rappel, la Guinée affronte l’Afrique du Sud ce vendredi 25 mars 2022 à Courtrai, en Belgique.