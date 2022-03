Me Lancinet Sylla, l’avocat de l’ancien ministre des Affaires étrangères, séquestré au Haut commandement de la gendarmerie nationale, a révélé ce mercredi que son client a été appelé par le haut commandant lui demandant de venir le voir amicalement. C’est suite à cela qu’il a été retenu là, privé de nourriture et toutes les visites, a-t-on appris.

« J’ai tout fait pour pouvoir rentrer en contact avec lui mais en vain. Et ce mercredi matin nous sommes venus pour pouvoir rencontrer notre client, alors on s’est adressé aux agents qui se trouvent devant la direction de la justice militaire, et en nous présentant comme étant un pool des avocats constitués pour la défense de Ibrahim Khalil Kaba, pour savoir ce qui se passe et pour nous permettre d’assurer sa défense», a raconté l’avocat de l’ancien ministre des Affaires étrangères, chez nos confrères de la radio Espace, dans l’émission GG.

‘’Très malheureusement’’, poursuit Me Lancinet Sylla, « on nous a demandé de prendre place, que quelqu’un viendrait parmi les enquêteurs nous appeler. On s’est assis dans la cour. Après plus de trente minutes (30), finalement nous nous sommes dirigés vers le haut gradé de tous ceux qui étaient là en lui disant qu’on est là depuis plus de 30 minutes et on ne comprend rien. Il nous a répondu que c’est tout ce qu’il pouvait faire. Donc nous avons fini par nous rendre à l’évidence qu’ils ne veulent pas qu’on rencontre notre client. Nous avons été obligés de quitter.»

L’avocat a signalé par la suite : « Nous allons informer le bâtonnier et nous allons prendre les dispositions qui s’imposent face à une telle situation qui est de nature à mettre en péril l’état de droit. Dans ces conditions il faut noter que ses (Khalil Kaba, Ndlr), droits de la défense se trouvent piétinés.»