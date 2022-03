L’ancien Gouverneur de la Banque centrale de la République Guinée (BCRG), Dr Lounceny Nabé, a été conduit ce mercredi 23 mars 2022, à la Maison centrale de Conakry.

Selon nos confrères de Mosaïqueguinée, Louceny Nabé a été placé sous mandat de dépôt par un juge d’instrucltion de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF), après avoir été inculpé dans une affaire de contrat d’affinage, de stockage et de vente d’or entre la BCRG et le raffineur belge AFFINOR qui a gelé les réserves d’or de la Guinée.

Pour rappel, après avoir été limogé le 07 décembre 2021, Dr Louncény Nabé a été placé en garde à vue et auditionné à la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie.