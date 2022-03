Des voix s’élèvent contre l’arrestation et la séquestration de Dr Ibrahima Khalil Kaba (Loulou), au Haut commandement de la gendarmerie nationale, trois jours après les faits. Pour le leader du Bloc libéral, le président de la transition s’éloigne de sa vision d’en faire de la justice, sa boussole.

Lansana Faya Millimouno, intervenant sur cette actualité dans les GG, a demandé aux autorités de rectifier le tir : « La promesse faite par le Colonel Mamadi Doumbouya le jour de la prise de pouvoir d’en faire de la justice sa boussole, ce n’est pas d’éclat et je l’appelle plutôt, le passé. Et je crois qu’on doit mieux faire parce que, quand on est accusé de crime de sang, on n’accorde le droit d’accès à son avocat. Donc vu l’arrestation de Khalil, on l’invite en tant qu’ami, on l’arrête…, je crois que cela ne s’inscrit pas dans la voix de la justice », a-t-il déploré.

Monsieur Millimouno a profité de cet entretien avec nos confrères, pour revenir sur les propos d’Alpha Condé, dans l’audio qui fait écho et où l’ancien président a parlé de lui : « Je rappelle que j’ai été en prison, je suis encore devant la justice. Et cette semaine j’étais attendu par le juge de première instance de Kaloum. Donc c’est à Alpha Condé de dire en quoi mon action a été un soutien et avec quelle preuve », a-t-il laissé entendre;

Plus loin, il dit être déçu quand il a écouté l’audio d’Alpha Condé : « Sincèrement quand j’ai écouté cet audio dans sa globalité j’ai été déçu de la Guinée. Ce sont des petits racontars que les gens prennent en compte. Mais c’est la Guinée (…)».