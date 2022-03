Le parti de l’Action Citoyenne par le Travail (PACT) fait partie des 58 formations politiques, ayant de ne pas prendre part aux assises nationales, dont le lancement officiel est prévu ce mardi 22 mars 2022. Malheureusement, la présidente dudit parti a été aperçu au palais Mohamed V. Dr Makalé Traoré comme c’est d’elle qu’il s’agit, a expliqué le motif de sa présence à cette cérémonie.

Nos présence est due au fait que nous faisons partie des partis signataires et il était important quand on parle de la Guinée d’être présent.

« Nous sommes en période transitoire où il n’y a ni opposition ni mouvance. C’est donc une opportunité de proposer, pour construire quelque chose de nouveau. Je pense donc que cette opportunité minime soit-elle, il faut la saisir pour la nation. C’est pourquoi nous sommes là», a fait savoir la patron de PACT.

Dr Makalé Traoré, dit attendre de ces assises nationales « le contenu que les nouvelles autorités veulent donner à ces assises et essayer d’avancer ensemble pour donner la chance à ce pays pour se regarder en face, pour se dire certaines vérités et pour se pardonner. On aurait voulu que les TDR nous soient présentées afin de discuter là-dessus. On aurait voulu que les grands thèmes sur les lesquels nous comptons débattre nous soient communiqués. On aurait également voulu comprendre quel est le cadre de ces assises. C’est vrai que tout ceci manque, mais peut-être dans l’esprit d’une construction de ces éléments de manière participative, en tout cas nous gardons espoir que c’est une occasion qui va nous permettre de nous exprimer afin de faire avancer des questions qui nous préoccupent en Guinée, car nous savons que la paix est très fragile et surtout en période transitoire. Mais, nous avons un pays, une partie et nous devons contribuer car il est de notre devoir.»

Par ailleurs, la présidente du PACT estime que lorsque les uns et les autres vont se rassurer des actes posés lors de ces assises, «ils vont rejoindre ce débat.»