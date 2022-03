La problématique du logement est devenue une situation très compliquée pour la communauté chrétienne dans la région de Labé. Étudiants et cadres chrétiens mutés à Labé se heurtent à un véritable calvaire pour avoir un logement.

« Je suis arrivé à Labé, il y a peu, pour étudier. Mais avant de trouver un logement, j’ai souffert. J’ai vécu toutes les situations, et je ne suis pas le seul. Mes amis sont dans la même situation. Nous chrétiens, à l’église, on a décidé d’effectuer des visites chez nos coreligionnaires, mais vu qu’ils sont logés dans les maisons des musulmans lorsque nous faisons des prières, après notre départ, le propriétaire leur fait savoir que ces incantations sont inadmissibles dans leur maison et alors de trouver une autre concession », regrette Pongono Faya Millinono.

«Lorsqu’il nous loge, ils nous disent de prier comme eux, sinon qu’on rende les clés. Nous ne pouvons non plus faire certaines activités à domicile. Ils nous accusent d’être dérangeants », souligne Pauline Millimono.

Elie est aussi chrétien : «Dans certaines familles musulmanes, c’est les voisins qui les découragent. Mais je demande aux autorités religieuses de passer à la sensibilisation, car c’est quand tu ignores une chose que tu te comportes très mal envers elle».

Adjudant Keita a vécu très longtemps avec des amis avant d’avoir un logement : « Durant toute une année je vivais avec des confrères d’armes, avant que je trouve un logement. Ça n’a pas été facile».

Me Mouley Ismael a donné une précision sur le logement selon les textes de loi : « Les deux parties doivent, dans les conditions normales, discuter des conditions du logement avant tout et soumettre le contrat à un homme de droit, pour éviter certains problèmes».

Côté religion, Thierno Abdoul Latif Diallo nous apprend : «C’est une grosse erreur de penser que les chrétiens et musulmans ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mais je tiens à préciser que la chose déplorable c’est quand l’un d’entre eux essaye de convertir les enfants de l’autre dans sa religion ou encore lorsqu’il y a des tensions entre eux, sinon il n’est pas interdit en islam de loger les chrétiens ».

