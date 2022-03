La coordination nationale du FNDC a reçu ce mercredi 23 mars 2022, la mission des Nations Unies en Guinée conduite par monsieur Abdel Fatau Musah, Directeur Division Afrique de l’Ouest, Département des Affaires Politiques et de la Consolidation de la paix et des Opérations de Paix. Cette rencontre s’est tenue à son siège à Kipé dans la commune de Ratoma. Les échanges ont porté sur le cadre de dialogue lancé par le gouvernement de la transition.

Le coordinateur du FNDC a confié que l’objectif de ce déplacement de la délégation du système des Nations Unies, effectué à leur siège, a pour objectif de discuter de la façon dont la transition est en train d’être conduite.

« Nous avons parlé surtout de la mise en place du cadre de dialogue. Je peux vous dire ici que le système des Nations Unies a exprimé sa volonté d’accompagner le processus de la transition en Guinée. Nous avons beaucoup insisté sur la mise en place du cadre de dialogue que tous les acteurs de cette transition demandent puisqu’il est important qu’on mette cela maintenant en place afin que tous les impairs liés à cette transition puissent être résolus pour le bonheur de tous les Guinéens », a-t-il déclaré Oumar Sylla, au sortir de la rencontre.

Dans le même sens, le FDNC a justifié son absence au lancement des assises nationales, qui ont démarré hier mardi 22 mars 2022. Mais le coordinateur national du front rassure que rien est exclue. Oumar Sylla estime que leur participation à ces assises dépendra du terme de référence (TDR) fait par le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation.

« Nous avons fait une rencontre avec le MATD. Il y a eu une délégation du FNDC qui a répondu présent à l’appel du MATD par rapport aux assises nationales qui ont été lancées hier. Le FNDC a prodigué de conseils à l’endroit du MATD par rapport à la façon dont ce travail a été déjà fait par les leaders religieux. Nous sommes derrières cette volonté. Et nous avons fait savoir que nous attendons les termes de référence pour savoir les tenants et les aboutissants de ces assises nationales qui ont déjà lancées. Est-ce que nous allons participer aux assises ? Ça dépend des TDR, de ce qu’ils vont nous donner comme TDR (terme de référence). En fonction de cela nous allons nous exprimer. Pour le moment on ne peut vous dire ce qu’on va faire, puisqu’on ne connaît pas les TDR. Quand nous aurons les TDR, c’est en ce moment vous aurez la position officielle du FNDC par rapport aux assises nationales », promet Oumar Sylla.