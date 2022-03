Comme d’autres associations, la présidente de l’Association des Victimes, amis et parents, des massacres du 28 septembre 2009, à pris part à la cérémonie de lancement officiel, des assises nationales. Dame Asmaou Bah souhaite que la période accordée aux journées de Vérité et Pardon, soit consacrée à la justice.

Dans un entretien qu’elle nous a accordé à l’occasion de cette rencontre qui a connu la présence des hautes personnalités du pays et de l’étranger, Asmaou Bah a déclaré :«J’avoue que c’est très bien de penser à changer la physionomie de la Guinée mais, je pense qu’il faudrait qu’on y mette la justice, la vérité et la réconciliation nationale.»

Pour la présidente de l’AVIPA, pour qu’il y ait le pardon en République, il faudrait absolument que la justice fasse partie de ces journées de Vérité et Pardon. Selon elle, quand on parle de vérité il faut vraiment qu’il y ait la justice. Et quand il y a la vérité, «il y aura absolument des cas qui doivent aller vers la justice et après on va parler d’une réconciliation. Il faut essuyer les larmes des gens qui sont en train de pleurer. C’est pourquoi, je voudrais qu’on parle de justice dans ce processus de vérité et Pardon. Dans le cas contraire, il faut comprendre qu’on est en train d’aller en dérive.»

Ces assises nationales se dérouleront jusqu’à 29 avril 2022 à travers le pays ainsi que dans les ambassades.