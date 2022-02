Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Mafanco a fait une communication ce mardi 22 février 2022, sur le trafic international de drogue, dans lequel la Guinée est plongée ces derniers moments. Abdoulaye Israël Kpoghomou a annoncé la saisie d’une quantité importante de drogue.

A l’entame de ses propos, le procureur Abdoulaye Israël Kpoghomou a tenu à rappeler que dès sa prise de fonction à la tête du Parquet de Mafanco, il a fait de la poursuite des infractions liées à la drogue l’une de ses priorités. A ce jour, dira-t-il,« parmi les dossiers qui sont pendants dans nos juridictions, toutes les personnes poursuivies sont détenues à la Maison centrale de Conakry. Depuis ma prise de service, mon parquet n’a jamais accepté qu’il y ait une mise en liberté relativement à ces dossiers.»

Face aux différents dossiers liés au trafic de la drogue, Abdoulaye Israël Kpoghomou a fait savoir que relativement aux instructions faites par le parquet, il a toujours défendu la thèse selon laquelle les personnes poursuivies et dont les procédures sont pendantes, restent en détention jusqu’à ce qu’elles comparaissent devant les juridictions. Il promet de s’investir davantage dans ce sens: «Je vous rassure que ces procédures seront gérées avec rigueur et que les principes fondamentaux qui gouvernement la conduite des procédures seront respectées. Entre autres, le principe de la présomption d’innocence, le principe de respect des droits de la défense, sans oublier que ces personnes qui sont poursuivies seront jugés. Et nous tiendrons compte de leur dignité.»

Aux dires de ce procureur, six dossiers sont en instance concernant le trafic international. Il annonce qu’au moment venu, «ces quantités de drogue seront présentées par les juridictions pour jugement. »

Pour ce procureur, la Guinée n’est pas un paradis pénal dans le cadre de la lutte contre la drogue. Elle n’est non plus un paradis pénal dans la mesure où le pays dispose «d’une législation forte et adaptée pouvant nous permettre de réprimer le trafic de drogue ».