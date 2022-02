L’audience en référé engagée contre la Direction générale du Patrimoine bâti public par le président de l’UFDG a été ouvert, ce mercredi 23 février 2022, au tribunal de première instance de Dixinn. Aussitôt les débats ouverts, les avocats de la Direction du Patrimoine bâti public ont sollicité un renvoi pour prendre connaissance des pièces produites par le plaignant.

Le 15 février courant la Direction générale du Patrimoine bâti avait adressé à Mamadou Cellou Dalein Diallo lui intimant de quitter le domicile qu’il occupe depuis plus de 17 ans. Le motif invoqué par l’agent de l’État était de dire que le domaine appartient à l’État.

C’est cette décision que l’intéressé a assignée en justice après plusieurs tentatives de régler la situation à l’amiable.

Les parties étaient ce jour devant le juge de référé, la présidente du tribunal Makoya Camara. Par cette procédure, Cellou Dalein Diallo chercher à obtenir l’arrêt de l’exécution de la sommation qu’il a reçu du patrimoine bâti, relative à son domicile sis à Dixinn. Le délai qu’on lui a accordé expire le 28 février 2022.

Me Paul Yomba Kourouma explique les motivations de son client : « Il a été amené à engager cette procédure parce que fort de son droit et étant dans un État de droit La démarche à l’amiable entreprise, la démarche hiérarchique n’ayant pas prospéré. Il s’est même adressé à l’auteur de la décision qui n’a daigné dire mot et finalement il s’est tourné vers la justice pour obtenir le succès de ses prétentions. Pour son rétablissement dans les droits qui sont les siens. Parce que son occupation est paisible et continue. Elle est publique et a duré plus d’une décennie. Disons 17 années d’occupation des lieux et cela de manière légale ».

« Vu l’urgence et la célérité qu’il y a puisque c’est une assignation d’heure à heure, les avocats ont jugé que le temps était très bref pour qu’ils puissent répondre pièce par pièce au document produit par le président. L’affaire a été donc renvoyée au vendredi 25 février 2022, pour la suite des débats », a expliqué Me Paul Yomba, avant de dire qu’il garde espoir: « Si la juge revêt sa toge de magistrat réellement, s’il exerce le sacerdoce tel qu’il a été investi, si réellement, il n’y a pas d’implications extérieures parce que le prince peut toujours intervenir sur des questions de cette nature. Et, d’ailleurs quand on dit ‘nous irons jusqu’au bout‘ c’est-à-dire, que ‘nous ayons raison pas nous procéderons‘. Si la juge peut esquiver de telles attitudes, je crois que le président Cellou Dalein Diallo est fondé à y demeurer et être déclaré propriétaire de ces lieux. »