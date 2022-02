Le Conseil national de la Transition (CNT) a, à travers communiqué lu à la télévision nationale ce mercredi 23 février 2022, convoqué une plénière extraordinaire demain jeudi 24 février 2022. Plusieurs points seront à l’ordre du jour. Il s’agit entre autres l’examen et la validation des TDR relatif à la mission de concertation des conseillers nationaux auprès des populations.

Dans ce communiqué, le président du CNT demande la présence de tous les conseillers et conseillères nationaux.

« Dans la perspective du lancement des activités du CNT . Le président informe l’ensemble des conseillers et conseillères nationaux qu’une plénière extra ordinaire est convoquée à leurs intentions par le bureau demain jeudi 24 février 2022 a 10h 30 à l’hémicycle au palais du peuple.

A l’ordre du jour son inscrit : l’examen et la validation des TDR relatif à la mission de concertation des conseillers nationaux au près des populations; L’examen et la validation du règlement intérieur du conseil national de la transition; Contenue de l’importante des points inscrit à l’ordre du jour la présence de l’ensemble des conseillers et conseillères nationaux est exigés. Conakry le 23 février 2022

Pour le Président et par ordre, le Secrétaire général

Dr Mohamed Bérété »