Une signature de partenariat et de convention entre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI) et le consortium SMB-Winning, a lieu ce mercredi 23 février 2022, dans la salle de conférence du département.

La collaboration entre le département de l’enseignement supérieur et cette société vise le développement du système d’enseignement supérieur, en vue de faire la promotion de la formation et de l’emploi. L’action a été saluée par la ministre Diaka Sidibé.

« Il est important pour moi de rappeler ici que le Consortium SMB-Winning est un acteur majeur qui avait volontairement accompagné l’Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké alors que j’étais la Directrice générale, par un montant de 100 000 dollars américains, pour le premier fonds de financement du projet de construction en cours du bloc administratif de cette institution. C’est encore l’occasion pour moi de féliciter et remercier cette société et son PDG M. SUN, pour l’attention toute particulière qu’elle accorde à l’Enseignement supérieur en République de Guinée.»

A en croire la ministre de l’Enseignement supérieur, la signature de cet accord vise à « qualifier davantage le capital humain indispensable au développement de notre système d’enseignement supérieur et de recherche et surtout notre ambition de réaliser de participer au développement durable du secteur minier à travers la formation des cadres de qualité.»

Au cours de la séance, Dr Diaka Sidibé a reçu l’engagement du PDG du Consortium SMB-Winning, dans le but d’accompagner la Guinée pour son développement.

« Je suis persuadé que notre coopération sera couronnée de succès. Et je suis persuadé qu’on abordera plus d’opportunités et plus de chances pour des jeunes guinéens (…)», a exprimé monsieur Sun XIUHUN.

La convention dont il s’agit, permettra à la construction d’un institut supérieur des métiers des mines à Dapilon (région de Boké). Chemin faisant, 150 jeunes en licence dans les filières de mines, ainsi que les meilleurs retenus au baccalauréat, seront recrutés et formés pendant 5 ans. Ils seront orientés dans les projets de raffinerie et les chaînes du consortium.



Dr Diaka Sidibé ajoute également que ce partenariat va permettre la formation des formateurs, les stages en faveur des étudiants, les facilités accordées aux enseignants, enseignants-chercheurs pour leur permettre de mener à bien leur recherche, l’appui à la réalisation des activités pédagogiques et de recherche ; l’appui aux échanges entre les institutions d’enseignement et celles-ci et les institutions d’enseignements et de recherche chinoise.