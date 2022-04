Contrairement à l’autre faction du Front national pour la défense de la Constitution (Société civile), qui a proposé 24 mois pour la durée de la transition, le FNDC-Politique quant à lui, a réitéré sa position qui a consisté à recommander 15 mois à compter du 5 septembre 2021, afin de faire un retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.

Communiqué :

À la suite des correspondances adressées par le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) aux différentes coalitions politiques, un communiqué de presse a été rendu public le 17 avril 2022 invitant les acteurs sociaux et politiques à traduire en chronogramme les différentes étapes de la transition définies dans le document publié par le MATD. Ces étapes qui ont été définies de manière unilatérale créent davantage de confusion qu’elles n’apportent de solutions.

Fidèle à ses principes et aux lois de la République, le FNDC POLITIQUE s’est abstenu de s’inscrire dans une dynamique qui ne donne aucune visibilité sur la suite de la transition et qui est contraire à ses positions déjà prises.

Toutefois, le FNDC POLITIQUE rappelle, qu’à la prise du pouvoir le 5 septembre 2021 par la junte et à sa demande, les acteurs sociaux et politiques ont été invités à se prononcer sur la conduite et le contenu de la transition. Dans ce cadre, un mémorandum définissant une proposition de chronogramme a été transmis au CNRD en septembre 2021.

Dans ledit mémorandum, le FNDC POLITIQUE a défini les principales activités de la transition sur une durée de quinze (15) mois, à compter du 5 septembre 2021. Cette proposition reste et demeure la position du FNDC POLITIQUE.

Par ailleurs, le FNDC POLITIQUE n’exclut pas de prendre part à un cadre de dialogue politique permanent, conformément à l’esprit et à la lettre de l’article 77 de la charte.

Le FNDC POLITIQUE maintient ses engagements pris dans les trois (3) déclarations du G58 et invite par la même occasion les autorités de la transition à créer le cadre de dialogue politique permanent tel que défini par la charte et tel que demandé par les forces vives de la Nation.

Le FNDC POLITIQUE :

> Union des Forces Républicaines, UFR

> Mouvement Démocratique Libéral, MoDeL