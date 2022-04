Les fidèles musulmans ont entamé une autre phase importante du mois saint de ramadan, jeudi 21 avril, qui consiste à effectuer les prières nocturnes durant les 10 derniers jours. Pour connaître l’importance de ces jours d’intense adoration de Dieu, notre rédaction a interrogé l’imam Mamadou Rachid Diallo. Il a expliqué profondément les actes à poser et les règles relatives à ceux-ci.

Outre les bénéfices recherchés, le but de ces 10 jours de prière est la recherche de la Nuit du Destin (Laylatoul gadr).

«Il y a d’autres personnes qui disent d’attendre jusqu’au 27e jour pour partir à la mosquée, prier dans l’intention d’avoir le jour de Laylatoul gadr (…) Même au prophète Mahomet (PSL), il lui a été montré le jour, mais il s’est endormi et a oublié. Donc, le prophète a dit : ‘’Cherchez la nuit du Laylatoul gadr entre le 20, 29 ou le 30. Parce que le jour peut venir au 21, 22 ou 23 etc., jusqu’à la fin. Donc ce qu’on peut recommander aux fidèles musulmans, c’est de redoubler d’effort, abandonner les lits, prendre le coran, être tout le temps à la mosquée, prier pour Qu’Allah puisse nous pardonner nos péchés. Parce que durant ces derniers jours-là, Dieu va changer la destinée de beaucoup de personnes», a rassuré l’Imam Diallo.

«Cette nuit de destin là, toutes les personnes qui vont naitre durant l’année 2022, Dieu va mentionner leurs noms dans cette nuit. Toutes les personnes qui vont mourir également cette année Dieu va mentionner leurs noms dans cette nuit-là. C’est pour cela que nous les fidèles musulmans, si nous voyons qu’Allah nous a donnés la chance d’assister le mois de ramadan de l’année passée et cette année, nous sommes vivants, sachons qu’Allah nous a fait grâce. Parce que nous tous, dans nos familles, nos professions différentes, nous avons perdu des proches. Des personnes avec qui on avait passé le mois de ramadan l’année dernière, cette année, ils ne sont pas là. Si Dieu nous donne la chance d’assister cette année-là aussi, considérons que ce mois-là, est le dernier ramadan pour nous. Redoublons d’efforts, prions Allah, et demandons lui le pardon. Il (Allah) dit : Les personnes qui vont rester ici sans m’invoquer je vais les châtier», a déclaré Mamadou Rachid Diallo, imam à la mosquée de Bambéto Magasin.