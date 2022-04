Le président de la transition a nommé l’ancien procureur près le tribunal de première instance de Dixinn, Sidi Souleymane N’Diaye au parquet général, dans la soirée du jeudi 21 avril 2022. Invité dans l’émission « On Refait le Monde » de Djoma médias ce vendredi, Ibrahima Diallo, le responsable des opérations du FNDC a fustigé cet acte de Colonel Mamadi Doumbouya.

«La nomination de Sidi Souleymane N’Diaye est un coup de poignard porté à l’état de droit. C’est une manifestation également de l’impunité dans notre pays. Je pense qu’il ne devait pas aujourd’hui avoir une place au sein d’une institution judiciaire après tout ce qui s’est passé. J’encourage le colonel à revenir là-dessus», a suggéré ce membre de la coordination du Front national pour la défense de la Constitution.

Rappelant les expressions du colonel Mamadi Doumbouya après le putsch du 5 septembre, notamment le non recyclage des cadres guinéens au sein de l’Administration, Ibrahima Diallo a laissé entendre que le président de la transition «est en train de rendre service à des personnes et à se desservir lui-même. Tous ces actes-là (le recyclage des cadres, Ndlr) ne sont pas de nature à accorder du crédit à cette transition parce que, il a été très clair sur le recyclage des gens. S’il ne revient pas là-dessus et qu’il continue de poser des actes similaires, je crois que c’est lui-même qui va continuer à décrédibiliser la transition.»