Au cours d’une conférence de presse jeudi, le Front national pour la défense de la Constitution, a proposé 24 mois pour la durée de la transition en Guinée, en vue de faire un retour à l’ordre constitutionnel. D’après le chargé de la stratégie et de la planification de cette structure de la société civile, cette période est tenable si la volonté s’y trouve chez la junte au pouvoir.

«Le 5 septembre 2021 jusqu’au 21 avril 2022 beaucoup d’actes ont été posés par le CNRD et le gouvernement. La mise en place du gouvernement de la transition, la mise en place du CNT, des assises nationales etc… les réformes institutionnelles, administratives et de refondation, sont des réformes permanentes. On ne peut pas avoir la prétention ou l’ambition de tout faire à son temps. On engage un dossier et on a l’intime conviction que si les réformes sont pertinentes, d’autres systèmes viendront pérenniser la dynamique. Alors est-ce que ces 24 mois, en tenant compte des 8 mois écoulés sont tenables ?», s’est interrogé monsieur Koundouno.

«Nous disons qu’ils sont tenables voire raisonnables du point de vue. Si la volonté politique de remettre le pouvoir au peuple de Guinée qui doit librement choisir y est. N’oublions pas nous sommes en une période d’exception. On ne peut aucunement pas confondre un gouvernement de transition à un gouvernement légitimement élu », a-t-il expliqué chez nos confrères d’Espace FM.