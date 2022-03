Le citoyen libanais accusé d’avoir agressé Mariama Bobo Baldé au cours d’une circulation, a été entendu ce mardi 22 mars 2022, devant le tribunal de première instance de Mafanco. Dans sa version, Mouctar Ajimi a nié avoir dragué la plaignante et l’avoir agressée également.

Appelé à la barre, Mouctar Ajimi a raconté une version complètement opposée à celle de la plaignante, lors du précédent procès, qui avait été renvoyé pour absence d’un traducteur pour l’accusé qui ne parle que l’arabe.

«C’était juste un accident et je me suis arrêté après l’accident. C’est quand j’ai vu des personnes venir vers moi que j’ai fui. J’ai appelé mon employé et on l’a amenée à l’hôpital où ils lui ont fait des scanners. Par la suite, nous avons payé les produits qui étaient prescrits dans l’ordonnance et réparé la moto. Je ne connais pas cette dame, je ne l’ai jamais vue. Après l’accident, il n’y a eu aucun échange ni de geste péjoratif», a expliqué le citoyen libanais, poursuivi pour ‘’flagrant délit de coups et blessures volontaires ».

En attendant une nouvelle date pour poursuivre l’affaire, l’audience d’aujourd’hui a été suspendue par le juge à cause des perturbations survenues dans la salle.