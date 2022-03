La cérémonie de lancement officiel des assises nationales est prévue ce mardi 22 mars 2022 au palais Mohamed V. Le président du Bloc Libéral, contrairement à d’autres responsables politiques qui ont décidé de bouder cette cérémonie, a répondu présent.

«Nous on se laisse pas conter l’histoire, nous allons la faire et c’est pourquoi nous sommes là », a martelé Faya Lansana Millimouno. Par rapport aux attentes de sa formation politique quant à ces assises nationales, Faya Millimouno a dit :« C’est que les Guinéens se parlent franchement pour une fois. Aujourd’hui nous n’avons pas une histoire commune, chacun raconte à ses enfants ce qu’il a ressenti, soit de mal ou de bien, ce qui n’est pas normal. Il y a une raison de se pardonner dans ce pays. Mais, il faut d’abord que la vérité soit connue et que tout le monde soit impliqué. C’est un projet d’ordre du jour qu’on nous soumet, nous allons le discuter , ajouter le nôtre et ensemble nous allons discuter de la Guinée.»

Aux partis politiques ayant décidé de bouder ces journées de »Vérité et Pardon », le leader du BL estime qu’ils n’ont pas raison. Pour lui, dans une République, «on ne peut refuser de participer à la rédaction de l’histoire de son pays parce qu’on nous a gratté. Pour nous il y a des grandes choses qui ont besoin d’être discutées ensemble entre tous les Guinéens. On n’a tous demandé le dialogue, et ça se construit..»