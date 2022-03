Les assises nationales ont été officiellement lancées ce mardi 22 mars 2022, au Palais Mohamed V. Président la cérémonie, le Colonel Mamadi Doumbouya a appelé ses compatriotes à se pardonner.

Dans son discours de lancement officiel, le président de la transition a laissé entendre que durant des décennies, les Guinéens n’ont cessé de se faire du mal. Il ajoute que le tissu social est «fragilisé» et cette responsabilité selon lui, incombe tous les citoyens du pays.

Selon Mamadi Doumbouya, c’est en partant de ce constat qu’il a tenu à organiser ces assises nationales, dénommées journées de « Vérité et Pardon » pour dit-il, permettre les Guinéennes et Guinéens de se regarder en face.

«La réussite de cette épreuve importante de la vie de notre nation passera par une prise de conscience collective et individuelle. Un sens élevé de la responsabilité et surtout un courage, un souci de vérité et surtout la capacité d’écouter et d’accepter et de pardonner. C’est maintenant ou jamais que nos cœurs et nos esprits doivent se libérer. »

Par ailleurs, Colonel Mamadi Doumbouya estime que ces assises nationales sont au-dessus de toutes considérations politique, ethnique et religieuse, c’est pourquoi il a lancé cet appel à tous les Guinéens.

«Il est de notre devoir à tous de dépasser nos ressentiments, de taire nos rancœurs. Chacun de nous ici dans ce pays a subi une brutalité. Les plaies sont là béantes, il est temps qu’on les nettoie, qu’on y apporte des pansements pour qu’on guérisse. Évidemment, les cicatrices resteront. Elles seront les témoins de nos folies passées, pour ceci ne se répète plus, plus jamais. Mais elles seront surtout l’expression le plus nette de nos pardons respectifs. Pour la patrie, nous devons tous consentir des sacrifices. Et c’est à ce prix que nous irons de l’avant.»