Dénommées ‘’Journées de vérité et de pardon’’, le lancement officiel des assises nationales, est en cours au palais Mohamed V ce mardi 22 mars 2022. Plusieurs acteurs sociaux et politiques ont pris part à la rencontre. Cependant, l’ANAD et le FNDC ont quant à eux, brillé par leur absence.

«Ces acteurs qui ont jugé de ne pas être là ce matin, comprendront la nécessité d’aller vers ces assises, ces journées de vérité et de pardon, rejoindront le processus de la conduite de ces assises dans les jours à venir», a martelé le ministre Mory Condé.

Contrairement à ces acteurs politiques et activistes de la société civile guinéenne, Mory Condé se félicite de la présence massive des citoyens.

«Aujourd’hui les Guinéens dans toute sa composante, se sont mobilisés pour le lancement de ces assises. Nous estimons que le peuple de Guinée est prêt à se dire la vérité et à accepter le pardon.»

Les leaders politiques ayant pris part à la cérémonie, ont en majorité salué cette initiative des autorités de la transition. Ils disent espérer qu’à travers ces assises, les Guinéens vont se parler et se pardonner, pour le bonheur de leur pays.