La ministre de l’information et de la communication a donné des instructions sur les attentes de son département pendant les assises nationales organisées par le gouvernement, et qui démarrent ce mardi 22 mars 2022, au palais Mohamed V. Hier lundi, Rose Pola Pricémou a rencontré les acteurs des médias, dans ce sens, leur demandant de faire promouvoir les messages de paix au cours de ces rencontres.

Rose Pricémou a demandé aux médias d’intégrer dans leurs programmes les activités et les thématiques qui seront réalisées au cours de ces journées. Pour elle, ce processus qui vise à réconcilier les Guinéens, est un choix du président de la transition le Colonel Mamadi Doumbouya, qui a appelé les Guinéens à se retrouver, à se parler en toute vérité pour regarder en face l’histoire de ce pays et pour pouvoir se pardonner. Une histoire parsemée de périodes douloureuses, mais surtout des périodes glorieuses.

« Une ambition très noble et importante dans le contexte de la transition et de refondation de notre République avec à la clé, le renforcement de la cohésion et de l’unité nationale », a signalé la ministre de l’information.

Pour ce faire, le rôle des médias reste déterminant, quand il s’agit de rapprocher les Guinéens qui sont divisés pour des prétextes politiques et ethniques. Rose Pricémou a indiqué que le président de la transition fonde un grand espoir sur les médias pour véhiculer des messages de vérité et de pardon.

Elle a également invité la presse à activer toutes ses antennes à travers le territoire guinéen pour pouvoir passer le grand message de pardon et de sensibilisation. »Amener les Guinéens à se rendre compte que tout le peuple de Guinée a été touché à un moment ou à un autre par des pouvoirs et qu’aucun groupe n’a été ciblé de façon spécifique. Cela a pour objectif de renforcer les liens sociaux entre les populations », à en croire la ministre.

Avec 62 radios, une dizaine de télévisions, des centaines de journaux, des centaines de site d’information, le pari pour une communication pour la paix sera sans aucun doute, gagné, a-t-elle espéré.

Madame Pricémou ajoute que le CNRD est à pied d’œuvre avec l’ensemble du gouvernement, les religieux et les forces vives pour relever ce défi pour une Guinée réconciliée avec elle-même et pour des Guinéens réconciliés avec eux-mêmes afin d’amorcer le développement socioéconomique de ce pays. Le département compte sur les médias pour la vulgarisation du contenu de ces assises. Il invite à une couverture médiatique large et diversifiée pour atteindre l’objectif visé.

« Dès ce jour, je compte sur vous pour que les programmes des médias partout, soient au rythme des présentes assises avec des reportages, des analyses, des enquêtes, des commentaires, des éditoriaux, des micros trottoirs et j’en passe, qui soient au service de la paix. Je ne doute pas de vos compétences et de votre attachement à la Guinée d’exorciser des démons de la division, de l’ethnocentrisme et du communautarisme. »