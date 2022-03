L’audio de l’ancien président Alpha Condé qui a fuité dans la presse continue d’alimenter le débat en Guinée plus de 72 heures après.

Dans le milieu de la société civile, beaucoup d’activistes ne doutent pas de l’authenticité de l’élément sonore dans lequel on attend la voix du champion du RPG s’exprimer sur la crise qui mine son parti et décrire la nature de sa relation avec les anciens opposants de son régime, Cellou, Sidya et Faya Milimouno.

Pour Mamadou Kaly Diallo, cela prouve à suffisance que l’homme qui est autorisé à sortir de la Guinée pour des raisons de santé, se porte visiblement très bien. C’est pourquoi, le consultant de la bâillonnette intelligente ne comprend pas pourquoi le CNRD entretient le flou autour du prolongement de son séjour à l’étranger.

« C’est des raisons humanitaires qui avaient été annoncées pour sa sortie, maintenant là nous voyons qu’il est en forme à travers l’audio, c’était pour un délai d’un mois et jusqu’à président il n y a eu aucune communication pour nous faire comprendre pourquoi il est toujours retenu là-bas », regrette-t-il.

Avant son départ, Alpha Condé était visé par une plainte des familles des victimes des manifestations politiques pendant son régime. Les autorités de la transition doivent donner suite à cette plainte, estime le défenseur des droits de l’homme.

« L’État doit donner suite à cela en lui demandant des explications par rapport aux violations des droits de l’homme intervenues durant son magistère ».

Dans l’audio, Alpha Condé évoque une éventuelle crise économique en Guinée. Pour Kaly, c’est un défi que l’ancien président lance à ceux qui l’ont arraché le pouvoir le 5 septembre.

« C’est non seulement un défi qu’il lance au CNRD, mais aussi ça risque d’impacter la crédibilité lui ai accordée sur le non-respect des engagements pris. Parce que cette sortie d’Alpha Condé sème de doute par rapport aux arguments avancés par le CNRD », a analysé Kaly Diallo.