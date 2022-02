Le président du Bloc Libéral est revenu sur la rencontre des acteurs politiques avec le CNRD, lundi 21 février 2022, à Conakry. Selon Faya Lansana Millimouno plusieurs questions ont été abordées au cours de la rencontre notamment celle liée à la récupération des domaines de l’Etat.

Face aux leaders des partis politiques, les membres du CNRD ont réitéré une nouvelle fois leur volonté de poursuivre les opérations de récupération des domaines de l’Etat, sans ‘’reculer pour quoi que ce soit’’.

« Ils nous ont dit qu’ils ont fait un constat. Toutes les institutions de la République, excepté quelques-unes, sont en location et ça coûte des milliards au peuple de Guinée. Aujourd’hui, 22 ministres n’ont pas de logement. Ils ont des logements privés mais ça peut être à Coyah et environs. Ceci a à amener le CNRD de s’attaquer à un dossier dont il savait que cela provoquerait des mécontentements. Mais avant de commencer cela, même le président Doumbouya qui avait bayé un bien de l’Etat, a rendu. Il y a des membres du gouvernement qui sont concernés par la mesure, des officiers supérieurs qui sont concernés par cela. Mais depuis qu’on a mentionné le nom de deux leaders, tout le monde s’est emparé du dossier pour en faire un problème, soit de Cellou ou de Sidya. Ils nous ont dit clairement qu’ils ne vont pas reculer par rapport à ce dossier », a confié expliqué Faya, dans l’émission Mirador de la radio Fim.

Reprise des manifestations de rue

Le CNRD a indiqué avoir reçu des informations relatives à une éventuelle reprise de manifestations de rue, suite à la décision de récupérer les résidences de Cellou Dalein et Sidya.

« Ils (CNRD) nous ont fait savoir qu’il y’a aujourd’hui l’arnaque qui circule dans le quartier pour mobiliser les jeunes à une manifestation. Ils ont attiré l’attention de la classe politique sur le fait qu’il y’a eu trop de mort pendant les manifestations parmi les civils et parmi les militaires. Trop de destruction de biens publics et privés. Ils ont invité la classe politique à s’inscrire plutôt dans la voix d’accompagner cette période transitoire à la réussite. Parce que la réussite de cette période transitoire sera bénéfique pour la Guinée et aussi des hommes politiques qui ont le rêve de diriger le pays » a raconté Dr Faya Lansana Millimouno.

Madeleine Kotus