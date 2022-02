Via un communiqué rendu public ce lundi 21 février 2022, le président de la Haute Autorité de la Communication, a lancé un avertissement à l’endroit des médias du pays qui selon lui, «ignorent » leur responsabilité sociale et «piétinent» les règles d’éthique et de déontologie.

«A partir de ce lundi,21 février 2022, tout manquement constaté dans l’exercice du métier sera sévèrement sanctionné», a martelé le président de la HAC.

Selon Boubacar Yacine Diallo, cette décision fait suite à un constat sur la couverture médiatique des derniers développements de l’actualité sociopolitique du pays. Il indique que «ces manquements professionnels» sont relevés dans les rapports quotidiens du service monitoring de la HAC, notamment sur les questions d’ordre «éthique, communautaire et d’incitation à la violence, susceptibles de troubler l’ordre public et d’ébranler dangereusement la cohésion sociale.»