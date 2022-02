Le Président de la Transition a reçu ce lundi 21 février 2022, les trente-quatre (34) cadres nommés récemment dans les représentations diplomatiques de la Guinée à l’étranger. Le colonel Mamadi Doumbouya a rappelé à ces derniers leurs missions.

Dans leur entretien, le colonel Mamadi Doumbouya a fait savoir à ces nouveaux représentants de la Guinée à l’étranger, qu’au-delà de hisser le tricolore guinéen dans leurs pays de résidence, ils auront l’obligation de se mettre à l’écoute de leurs compatriotes: « Ceux qui se mettront à défendre une seule partie et ne pas aller dans le sens à aider tous les Guinéens vont échouer lamentablement. Vous avez été nommés pour hisser haut, le drapeau guinéen à l’étranger et contribuer activement au développement de notre pays.»

Dans le cadre de la politique étrangère et de la diplomatie de la Guinée, Mamadi Doumbouya fait remarquer à ces cadres, qu’une véritable refondation est «indispensable.» Dans la même logique, le chef suprême des armées indique que dorénavant, le recrutement au sein du département se fera désormais sur la base des concours: «Désormais, les membres des ambassades seront évalués collectivement et individuellement, d’où l’obligation de se qualifier et de se promouvoir à l’effet d’éviter les sanctions négatives. Je vous invite à vous mettre à l’œuvre pour continuer à mériter de la confiance en travaillant pour le bien-être de la population guinéenne. Vous serez à l’étranger, pensez aux Guinéens qui ont besoin de vous là-bas. Ouvrez-leur les portes des ambassades pour les aider à régler leurs problèmes. Vous n’allez pas là-bas pour régler vos problèmes, mais c’est pour régler les problèmes des Guinéens vivant dans ces pays. Vous devez aider les Guinéens qui sont là-bas. Allez à leur rencontre et remontez-nous les problèmes. Donnez la même chance à tout le monde.»

Par ailleurs, le Colonel Doumbouya a annoncé qu’au bout de six (6) mois d’activité, une première évaluation du travail de ces diplomates sera effectuée. Et ce, précise-t-il, «dans l’intérêt du peuple de Guinée.»