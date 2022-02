L’ancien ministre du Budget, Ismaël Dioubaté, l’ancien ministre de l’Industrie, Tibou Kamara et la Directrice administrative et financière du ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Evelyne S. Mansaré, ont tous été inculpés ce mardi 22 février 2022, pour «détournement et complicité de détournement de deniers publics.»

Après avoir été inculpé, Tibou Kamara est rentré à la maison, mais placé sous contrôle judiciaire. Quant à Ismaël Dioubaté et Evelyne Mansaré, ils ont été placés sous mandat de dépôt, donc ils passeront leur première nuit à la maison centrale de Conakry.

Selon nos confrères de Guineenews, cette une décision qui a été prise par un des juges d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), après une audition qui a duré près de 4 heures.