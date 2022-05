Depuis quelques temps maintenant, le président du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), est absent du pays. Des spéculations sur cette absence figent de partout. Le vice-président chargé des affaires juridiques et sociales dudit parti a tenté d’apporter des raisons qui expliqueraient cela.

Selon Fodé Fofana Cellou Dalein Diallo à l’extérieur depuis un certain temps pour plusieurs raisons. «La première, il s’est dit en tant que musulman, qu’il fallait aller à la Umra, deuxièmement, vous savez ce dont il a été victime ici, il a dit qu’il fallait avoir un contact avec les militants du parti à l’extérieur. Évidemment, le président Cellou est à l’extérieur pour rencontrer les militants et les responsables du parti. Il est en mission du parti. Je pense qu’il a le droit d’aller remercier tous ses militants et il est là-bas pour cela. En tant qu’un être il a aussi le droit de prendre un repos. Il sera parmi nous très bientôt .»

Et de poursuivre, Dr Fodé Oussou Fofana indique que le jour où Cellou Dalein Diallo sera annoncé en Guinée, le parti va s’arranger à ce qu’il entre en plein jour. «Il ne rentrera pas le matin et non à 18 heures, il entrera dans son pays à 14 heures. Parce que, comme on aime le dire « si a bonna a Houla » (celui qui ne se reproche de rien n’a pas peur ndlr).»

Ces propos ont été ce samedi au siège, à l’occasion de son assemblée générale hebdomadaire.