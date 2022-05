L’annonce de la mise en place d’une commission d’organisation des futures manifestations de rue faite par le G58 et le RPG Arc-en-ciel et alliés, continue des créer des débats dans le pays. Pour le rappeur Alpha Midiou Bah dit Djanii Alfa, interdire les manifestations prouve à suffisance que le CNRD n’a pas la volonté de quitter le pouvoir. A en croire cet artiste, les autorités n’ont pas le ‘’droit d’empêcher’’ les manifestations politiques.

Au cours d’une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a affirmé que ces manifestations peuvent amener à un retard notable sur la mise en œuvre du calendrier électoral. C’est pourquoi, ces manifestations ont été interdites sur les places publiques. Mais pour Djanii Alfa, membre du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), il y a, «beaucoup de populisme, beaucoup de l’amateurisme. Aujourd’hui interdire les manifestations ce n’est pas par la base d’un décret. Quand on n’aime pas ce qu’on récolte, on change la semence. Ce n’est pas un discours ou un communiqué qui va empêcher les gens de manifester, ce sont des actes. De fait de vouloir interdire les manifestations c’est la veut dire si vous êtes fâchez, faites le. On ne peut pas refuser Alpha Condé et accepter pour le CNRD. Ça ne serai ni juste ni justiciable. Il n’y aucun guinéen qu’il soit de l’opposition ou du CNRD qui a envie de manifester. Mais s’ils ne font pas bien les choses, ils n’auront choix», a rassuré Djanii Alfa.

S’agissant de la durée de la transition, l’activiste reste droit dans ses bottes. Une durée de deux ans peut suffire, à compter de jour du coup d’État du 5 septembre 2021.