Dans un mémorandum qu’il a rédigé relatif à la transition en cours en République de Guinée, le front national pour la défense de la Constitution, a émis des incertitudes et des risques sur la stabilité du pays en cette période exceptionnelle. Il appelle à la mobilisation nationale et internationale pour éviter le «chaos» dans le pays.

Dans un document de 9 pages, le mouvement affirme qu’aujourd’hui, dans le pays dirigé par le Colonel Mamadi Doumbouya, il n’y pas de tableau de bord connu de la transition : «La destination où le CNRD veut amener la Guinée n’est pas connue des Guinéens ni dans le contenu ni dans la forme». Cette situation, estime le FNDC, «fait dire à beaucoup d’observateurs que les autorités que les autorités de la transition font du pilotage à vue qui pourrait relever d’une stratégie de faire dans la confusion, dans le flou pour rester longtemps au pouvoir, sans légitimité aucune.»

Pour les membres du front national pour la défense de la Constitution, personne ne tirera profit de cette situation sinon que le chaos. Ce n’est sûrement pas une Guinée paisible et prospère.

Dans ce document, le FNDC ne martèle que la prise du pouvoir par les armes, «présente des risques de soulèvement populaire certain. Ce risque est aisément perceptible à travers la montée progressive des tensions, palpables dans les déclarations des principales forces sociales et politiques qui n’excluent pas de recourir à des manifestations pacifiques de rue pour sauver la transition en cours. Ce risque est aussi palpable à travers les actes posés par les militaires au pouvoir qui présente de plus en plus des signes d’agacement, d’intolérance, d’allergie à la critique.»

Dans le contexte de la reprise des manifestations de rue, le front n’a pas hésité d’exprimer sa crainte pour un éventuel recours à la violence d’État «privilégié par la junte pour étouffer et museler les voix dissonantes et s’éterniser au pouvoir. D’où la nécessité de la présente alerte en vue d’une mobilisation nationale et internationale pour éviter le chaos.»