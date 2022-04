Sans grande surprise, Kaba DIAWARA a été retenu comme sélectionneur de l’équipe nationale guinéenne. Sans précision sur la durée de son mandat, la Fédération guinéenne de football l’a officialisé ce jeudi.

Kanfory BANGOURA, Morlaye SOUMAH, Moussa THEA et Kaba DIAWARA étaient les candidats au poste de sélectionneur du Syli national. C’est finalement (mais sans surprise) que le dernier cité a bénéficié des faveurs du CONOR et du ministre des Sports et de la Jeunesse.

Après deux brefs passages à la tête du Syli, Kaba DIAWARA a un nouveau défi à relever. Celui de bâtir un projet sérieux qui permettra au Syli National, de revenir dans le cercle restreint des des nations de foot les plus influentes du continent.

@JeuneElhadj