Le secrétaire exécutif de l’UFR, Saikou Yaya Barry indique que le cadre de concertation que le gouvernement est en train de promouvoir va plutôt aggraver la crise de confiance qui existe entre le CNRD et la classe politique.

L‘ancien député explique ce qui selon lui, devrait être la bonne démarche pour que le dialogue aboutisse : «Nous ne sommes pas soumis à un décret, nous. Le cadre de dialogue, c’est le CNRD, les forces vives de la nation, les partenaires techniques et un médiateur qui va être entre nous et le CNRD. On va faire des propositions, s’ils disent qu’ils ne sont pas d’accord nous allons discuter et trouver un consensus et après un décret est pris pour application», a-t-il martelé.

Ensuite, Saikou Yaya Barry note de l’incohérence entre les actes que pose le Colonel Mamadi Doumbouya actuellement et son engagement tenu lorsqu’il a pris le pouvoir le 5 septembre.

«Il doit faire un discours pour dire aux Guinéens réellement pourquoi ils ont pris le pouvoir pour ne pas que les mauvaises habitudes continuent. Si les mauvaises habitudes habitudes continuent ils ne sont pas en train de nous blaguer. Ils sont en train de se blaguer tout seul», estime Saikou Yaya Barry.

Par ailleurs, ce cadre de l’UFR a déploré la détention des anciens ministres d’Alpha Condé. Selon Saikou Yaya Barry, cette situation traduit la mauvaise gestion qui a caractérisé l’ancien régime.

«C’est déplorable pour les militants et responsables du RPG. Parce que les vrais qui ont combattu pour l’arrivée d’Alpha Condé n’ont jamais bénéficié de sa gestion, c’est ceux qui sont venus quand il a pris le pouvoir qui ont tiré profit», a fustigé ce proche de Sidya lors d’une émission à City FM.