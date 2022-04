C’est une information de dernière minute. Après plusieurs heures d’audition devant la chambre de contrôle à la CRIEF, Albert Damatang Camara et Ibrahima Kourouma ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry.

L’anciens ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et son homologue de la Ville, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire vont désormais devoir attendre que leur procès soit programmé pour être jugés.

Quant à Mamadi Camara, ancien ministre de l’Economie et des Finances, il a été placé sous contrôle judiciaire.

Pour le programme de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, les autres anciens ministres Dr Mohamed Diané et Oyé Guillavogui, le délibéré est attendu pour le mardi prochain.