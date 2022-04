C’est parti pour 5 jours d’Iftar (rupture de jeûne) avec les enfants démunis de l’orphelinat Regina Maris de Kipé. L’initiative est de la société énergétique turque, Karpowership, qui a offert d’immenses quantités de denrées à la fondation, mercredi 20 avril 2022.

Partager ce moment où les enfants démunis sont dans les besoins, est une joie pour le Directeur général de Karpowership : «Dans le cadre de notre responsabilité sociétale, depuis qu’on est là, on est en train de faire des événements pour aider la population démunie. Et notre ligne de conduite pour cette année-là, c’est d’aider les orphelinats. Le premier événement que nous avons fait aujourd’hui, il va s’étaler sur 5 jours. C’est 5 jours d’Ifatr au sein de l’orphelinat Regina Maris», a exprimé AMINE CHAARI.

Cet événement aussi sera accompagné par des dons pour permettre aux enfants de compléter de ce qu’ils ont besoin pour le reste du mois de ramadan, a ajouté le DG de Karpowership. «Donc ça fait vraiment un grand plaisir pour nous de partager ces moments avec les enfants. Parce que comme vous le savez, depuis 2020, on était un peu enfermé, isolé…Il n’y a pas ce contact, cet échange, cette ambiance…Donc là, c’est formidable d’être avec les enfants, de partager ce bon moment-là.»

La fondation Regina Maris a été créée en 2003, par une Nonce apostolique. De nos jours, elle contient 62 enfants dont 31 garçons et 31 filles, selon la directrice, qui a exprimé une grande joie suite à ce geste de la société Karpowership.

«Cela nous va droit au cœur ! L’orphelinat Regina Maris est un orphelinat qui garde des enfants orphelins, des enfants handicapés physiques, des enfants handicapés mentaux légers, des enfants abandonnés. Et aujourd’hui, c’est un établissement mixte. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans…Monsieur AMINE est un grand homme et sa société aussi est une très belle et une grande société. D’abord ils fournissent de l’énergie à la Guinée, et aussi aujourd’hui, ils sont venus nous fournir de l’énergie. Parce que, qui donne à manger, a donné de l’énergie. Nous sommes très enchantés, très heureux et nous prions pour que cette collaboration entre la Guinée avec leur entreprise continue pour toujours», a lancé Henriette Bouillé.