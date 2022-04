L’ancien porte-parole de l’ANAD félicite de la mise en place du cadre de concertation inclusif et le chronogramme de la transition récemment dévoilé par le ministre de l’Administration du territoire, Mory Condé.

Le promoteur du mouvement « Front national pour la défense de la transition » désapprouve la démarche des acteurs politiques qui ont boycotté cette initiative du gouvernement. Kéamou Bogola Haba estime pour sa part, que cet espace créé par les autorités va donner beaucoup plus de visibilité à la transition.

«C’est ce que nous nous avons sollicité, que les Guinéens se parlent et s’accordent sur un chronogramme et pour qu’on ait beaucoup plus de visibilité sur la durée de la transition. C’est déjà bien que ce cadre de concertation commence et que le gouvernement donne une série d’activités à mener», a mentionné Bogola Haba.

Selon ce membre de l’UGDD, c’est tous les Guinéens qui ont opté pour la transition en demandant à l’armée de prendre ses responsabilités. De ce fait, il estime que tout le monde doit soutenir le CNRD dans ses actions de refondation de l’État et la modernisation de la gestion publique.

«L’armée étant là, et évidemment elle a commencé le travail. Nous devons supporter l’ensemble de ses organes pour qu’elle soit rassurée et continuer ce qu’elle est en train de faire», plaide cet acteur politique.

Front national pour la défense de la transition, c’est une dynamique dont Bogola Haba fait la promotion depuis quelques jours. Interrogé, il est revenu sur ce qui a motivé la mise en place d’une telle initiative. «Nous estimons qu’il faut des défenseurs de la transition. Et défendre la transition ne veut pas dire un mouvement de soutien à qui que ce soit. C’est un mouvement pour défendre la transition que nous avons appelé. Nous allons le faire en faisant des sensibilisations», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, monsieur Haba invite la classe politique à éviter que ‘’des petits accords affaiblissent la transition’’, a-t-il conclu.