Le personnel de Webb Fontaine Guinée était en retraite ce week-end dans la préfecture de Forécariah. Objectif, amener l’ensemble des employés de la société à mieux se connaître au-delà de leurs fonctions, leurs personnalités et leurs différences culturelles, afin de pouvoir fédérer les énergies et dynamiser les actions dans l’harmonie pour le bon fonctionnement du service. L’initiative est de la direction générale de cette société chargée de la mise en place du Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée.

Cette retraite du personnel de Webb Fontaine Guinée, chargé de la mise en place du projet du Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG), s’est tenue les 18, 19 et 20 mars 2022 à « Maf Village », dans la préfecture de Forécariah.

Durant les deux jours, plusieurs activités autour de la réflexion, la culture de l’organisation, de l’individu, de l’intelligence émotionnelle se sont tenues pour renforcer l’esprit d’équipe, la cohésion et la solidarité entre les collaborateurs pour maximiser le potentiel de chacun au sein de l’entreprise.

« L’activité de ce week-end a été motivée principalement par le désir de la direction de solidifier, de rendre plus fort les liens du groupe et de convertir ce groupe en une équipe gagnante. Quotidiennement, on est pris dans les activités avec un rythme de travail très élevé et on n’a souvent pas suffisamment de temps pour interagir les uns avec les autres. Cette retraite nous permet de partager avec tous les collègues même ceux avec lesquels on ne travaille pas directement habituellement, de mieux se connaître, pour mieux s’approcher et avoir aussi un contact plus personnel afin de rendre l’équipe plus solidaire pour que les gens essaient de s’appuyer les uns les autres. », explique Luciano Fernandez, Directeur Général Adjoint de Webb Fontaine Guinée.

Pendant deux (2) jours, la facilitatrice Adama N’djol Kouyaté, Coach professionnelle et Conseillère en affaires, a animé plusieurs thématiques, notamment le « Marshmallow Challenge ». Cet exercice d’équipe permet en réalité de mettre en lumière le type de leadership approprié qui favorise le travail en groupe à travers des mécanismes adéquats pour faire avancer une situation quelconque au sein de la boîte.

« C’est une manière d’amener chacun à travailler sur soi, faire une analyse de ce qui se passe au niveau de la corporation et rappeler la responsabilité personnelle quand on vient dans un cadre de travail. L’idéal est que les membres du staff apprennent à se connaître. C’est pour également promouvoir l’esprit d’équipe pour faire avancer les choses, être en bonne relation avec ses collaborateurs, parce que si votre équipe décide de vous boycotter, c’est sûr, vous n’avancerez pas. Alors, c’est important de faire travailler tout le monde dans une certaine harmonie », indique-t-elle.

Ladite retraite doit permettre aussi de créer une conscience au niveau du management, de l’importance du travail d’équipe afin de donner au personnel les outils nécessaires pour développer une mentalité de leadership afin de se surpasser.

Pour Fatoumata Teliwel Diallo, Responsable Communication & Markéting, c’était une occasion pour chacun de mieux se connaître et par-delà, apprendre du potentiel des uns et des autres.

« Ce team-building, pour moi, est un mécanisme pour qu’on se découvre au-delà de nos postes de responsabilités, qu’on apprenne de nos particularités afin de renforcer notre équipe, mais surtout, souffler un peu ensemble pour continuer à construire ce beau projet qui est en train d’avoir un énorme impact dans notre pays. »

Par ailleurs, cette retraite devra permettre à chacun de découvrir de nouvelles cultures grâce à la diversité de nationalités qui existe au sein de l’entreprise, renforcer la culture de la solidarité pour que les gens interagissent ensemble pour l’atteinte des objectifs.

« Je trouve que ces deux journées ont été vraiment constructives dans le sens où elles nous ont permis d’avoir beaucoup de conseils par rapport à nos objectifs personnels, à la notion de groupe et d’équipe. Je pense que ça va nous aider à travailler de manière collective pour l’atteinte des objectifs de l’entreprise. Ça va nous permettre également de travailler avec les gens et savoir les gérer, être en harmonie avec tout le monde dans l’intérêt de la boite », affirme Ramatoulaye Traoré assistante en conduite du changement chez Webb Fontaine Guinée.

C’est sur une note de satisfaction que cette rencontre a pris fin à Maf Village dans Maférinyah. Elle a été d’une importance capitale pour le personnel de Webb Fontaine qui entend traduire les notions acquises dans les activités quotidiennes de la société et dans leur rapport de collaboration. Ce qui réjouit le Directeur Général, Mamoudou Diané, qui promet de multiplier ce genre d’initiative pour davantage renforcer le dynamisme de son équipe.