Blessés respectivement au genou et au psoas, Naby KEITA et Mohamed BAYO ne seront pas avec le groupe guinéen lors de la trêve internationale durant laquelle la Guinée affrontera l’Afrique du Sud et la Zambie…

Déjà privé d’Aly KEITA (problème familial), de Morgan GUILAVOGUI ou encore de François KAMANO (blessé), Kaba DIAWARA devra faire sans son capitaine Naby KEITA et son attaquant Mohamed BAYO.

Pour un problème au genou, Naby KEITA ne prendra finalement pas part au regroupement du Syli qui a commencé ce week-end. L’attaquant de Clermont sera également ménagé. BAYO se plaint du psoas, un muscle qui relie la hanche à la cuisse.

Pour l’heure, aucun nom n’a filtré pour les remplacer. Le Syli affrontera l’Afrique du Sud le 25 mars en Belgique et la Zambie le 29 mars 2022 en France.

@JeuneElhadj