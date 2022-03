A quelques jours de son premier match amical de la trêve internationale, le Syli National a dû remplacer 5 joueurs pour différentes raisons. Souci familial, blessures ou encore soucis administratif, Kaba DIAWARA devra faire sans certains de ces cadres…

Dans un communiqué diffusé dimanche nuit, la fédération guinéenne de football a confirmé le forfait d’Aly KEITA (problème familial), de Morgan GUILAVOGUI (blessé), Mamadou Lamarana DIALLO (blessé), François KAMANO (blessé) et Seydouba CISSÉ (souci administratif). Ces joueurs cités ne seront pas du regroupement pour affronter l’Afrique du Sud et la Zambie respectivement les 25 et 29 mars 2022 en amical.

Pour pallier ces absences, Kaba DIAWARA a fait appel à 5 jeunes joueurs qui honoreront leurs premières sélections avec le Syli. Il s’agit du milieu Thierno BARRY (CD Tenerife – Espagne), du gardien Ibrahima DIALLO (CE Carroique – Andorre), de l’attaquant Amadou TRAORÉ (Girondins de Bordeaux – France), du milieu Cheick Oumar CONDÉ (FC Fastav Zlin – République Tchèque) et de l’attaquant Bafodé DANSOKO (KMSK Deinze – Belgique).

