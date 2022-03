« …Personne du RPG ni Alpha Condé ne peut le faire arrêter en Haute Guinée»

L’ancien président guinéen s’est attaqué à plusieurs leaders politiques, considérés comme ses rivaux, à travers un entretien entre lui et des personnalités à Dubaï, où il séjourne pour ses soins. Sur le cas particulier de Dr Ousmane Kaba, il a révélé que le président du PADES a été, en ‘’chassé’’ à Siguiri en 2020, lors des campagnes pour les présidentielles.

Invité à réagir à ces propos ce lundi 21 mars 2022, Ousmane Kaba a balayé d’un revers de la main, les accusations portées sur sa personne par le président déchu Alpha Condé. Le leader du parti PADES reconnaît tout de même qu’il avait été bloqué à Siguiri à l’occasion des élections présidentielles du 18 octobre 2020.

« Qui peut me chasser de Siguiri ? Ça ne va pas non? Moi pendant la campagne, j’ai été bloqué à la porte de Siguiri. Toute la ville était debout pour m’accueillir. J’ai été bloqué par des militaires. Ça n’a rien avoir avec le mot ‘’chassé’’ même pendant la campagne au contraire. Personne du Rpg ni Alpha Condé, ne peut me faire arrêter en Haute Guinée, c’est impossible. C’est pour ça qu’il a mis l’armée à la porte de Siguiri, c’est différent. Je suis à Siguiri depuis une semaine. Si quelqu’un dit qu’on m’a chassé de Siguiri c’est un gros mensonge. Ça a été être trafiqué. C’est vieille homme qui ne prend pas mesure de la réalité et qui vit dans un monde de rêve. Moi je suis en Haute Guinée et je vois comment le Rpg est en train de s’écrouler puisque les populations ont veut terriblement au RPG arc-en-ciel de n’avoir rien fait en Haute Guinée. Je pense qu’il est en train dire de dire quelque chose qui n’a rien à voir avec la réalité», fustige l’ancien ministre de l’économie chez nos confrères de la radio Fim.