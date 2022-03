Au Mali, Soumeylou Boubèye Maïga est mort ce lundi 21 mars au matin, aux environs de midi, dans une clinique de Bamako. Son décès a été confirmé à RFI par des proches et des membres de sa famille.

L’ancien Premier ministre avait pendant quatre mois, à partir de l’été 2021, été détenu à la maison centrale d’arrêt de Bamako. Il avait été transféré en décembre dans la clinique de Bamako où il est décédé lundi.

Il avait été incarcéré après avoir été inculpé notamment de « faux, usage de faux et favoritisme » dans le cadre d’une enquête sur l’achat d’équipements militaires et sur l’acquisition d’un avion présidentiel, en 2014, alors qu’il était ministre de la Défense. L’achat de cet avion avait été épinglé par le Bureau vérificateur général (BVG), autorité malienne indépendante, qui avait dénoncé des pratiques de surfacturation, de détournement de fonds publics, de fraude, de trafic d’influence et de favoritisme.

En détention, son état de santé s’était profondément dégradé du fait des conditions de vie. Il avait été hospitalisé il y a environ trois mois, mais son évacuation sanitaire, en dépit des recommandations médicales, n’a jamais été permise par les autorités de transition.

L’ancien journaliste sportif, décédé à l’âge de 67 ans, était un poids lourd de la politique malienne. Il a a été le Premier ministre d’Ibrahim Boubacar Keïta entre 2017 et 2019. Il avait été contraint à la démission après le massacre de quelque 160 civils peuls, en avril 2019, à Ogossagou par de présumés chasseurs dogons et après une série de manifestations dénonçant la mauvaise gestion du pays. Auparavant, il avait été le ministre de la Défense d’IBk de 2013 à 2014. Autre poste ministériel occupé : celui des Affaires étrangères sous la présidence d’Amadou Toumani Touré de 2011 jusqu’au coup d’État qui l’avait reversé en mars 2012. À cette période, il avait été arrêté avec d’autres officiels. Dans les années 1990, il a surtout été chef des renseignements.

