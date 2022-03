58 partis politiques devraient se retrouver ce lundi 21 mars 2022 au siège de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), mais c’est seulement une dizaine qui a répondu à l’appel. L’objectif de cette rencontre était axé sur leur participation ou pas aux assises nationales prévues demain mardi 22 mars.

Cette réunion a durée plus de trois heures. Elle a connu la présence de plusieurs leaders dont entre autres Makalé Traoré (PACT), Abdoulaye Kourouma (RRD), Bouya Konaté (UDIR), Kouressy Condé (ARENA) et Etienne soropogui de » Nos valeurs Communes » mais qui n’ont pas attendu la fin de cette rencontre. Au sortir de cette réunion, Diabaty Doré, le porte-parole de circonstance a fait le point: « A l’ordre du jour il y a deux points : faire l’état des lieux de notre réponse que nous avons déposées au niveau du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation et secondo parler des assises nationales qui débuteront demain. Le premier point, nous avons apprécié. Aujourd’hui les partis signataires à l’unanimité ont demandé un dialogue strictement politique. Par rapport, aux assises nationales, (…) à l’unanimité nous avons dit que nous ne prendrons pas part demain», a rassuré le vice président de l’ANAD.

Et de poursuivre en ce terme : « Les 61 ou les 58 partis politiques sont composés de plusieurs alliances. Il y avait des représentants voir mêmes des présidents. Moi-même qui vous parle, je suis vice-président de l’ANAD. Mais nous avons demandé les alliances. Et toutes les alliances qui étaient dans la salle aujourd’hui, à l’unanimité, nous avons dit de ne pas partir. Nous avons reçu les cartes d’invitation, mais avons nous dit que nous ne partirons pas. Les cartes sont avec nous, mais nous ne partirons pas» a annoncé Diabaty Doré.

Il faut noter l’absence de Cellou Dalein Diallo, de Sidya Touré, Aliou Bah, Dr Faya milimono, et de Dr Ousmane Kaba à cette rencontre.