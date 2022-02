La plateforme dénommée Union des partis politiques (UPP), a tenu une session plénière ce lundi 21 février 2022, au siège du PUP. Elle a mis l’occasion à profit pour exprimer sa solidarité aux acteurs politiques qui traversent en ce moment des moments ‘’difficiles’ ’avec le CNRD.

Les membres de l’UPP disent avoir constaté un sentiment d’inquiétude, de préoccupations, des interrogations de plus en plus renforcées de la part des citoyens face à l’actualité nationale. Ils estiment qu’en tant qu’acteurs politiques, il est important «que nous puissions insister sur la nécessité de la mise en place d’un cadre de dialogue politique permanent et rassurant».

Les leaders politiques réunis au sein de cette plateforme ont aussi tenu compte des préoccupations liées à la situation de certains cadres politiques du pays. Il s’agit notamment de Mamadou Sylla cité dans l’affaire de vente d’Air-Guinée, Cellou Dalein Diallo, dans la même situation, et dont la résidence est visée par le patrimoine bâti public, ainsi que Sidya Touré qui fait face aussi à la récupération de sa résidence par l’Etat.

«Nous exprimons toute notre solidarité envers ces acteurs politiques et nous souhaitons un heureux dénouement aux procédures qui les concerne. Sans interférences dans les procédures en cours, nous souhaitons que de tous les côtés, qu’il n’y ait d’utilisation de la force, que le dialogue, l’entente et la transparence puissent prévaloir le processus», a laissé entendre le porte-parole de l’UPP, Dr Sékou Koureissy Condé.

Il a fait savoir aussi que l’Union des partis politiques a insisté sur la nécessité de recadrer le débat et d’aller dans le sens du travail lié à la transition. «Nous aimerions que tous les efforts soient concentrés dans le cadre des activités des organes de la transition pour l’élaboration d’une constitution, un code électoral, bref que le chronogramme de la transition soit la préoccupation essentielle en ce moment.»

Cette plateforme pilotée par Fodé Bangoura dit à nouveau adresser au colonel Mamadi Doumbouya, une lettre dans laquelle se trouve selon Koureissy Condé, «les préoccupations de l’heure, nos inquiétudes du moment…»

Mamadou Saïdou Diallo