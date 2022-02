Un Satellite FC très inspiré a contraint le CI Kamsar à l’échec ce soir au Stade de la Mission, pendant que le Wakriya et le Hafia se jaugeaient au 28 septembre. La cité de Nabaya a aussi été témoin du nul entre l’Ashanti et le FC Séquence. Le point de ces 3 rencontres…

CI Kamsar (1-2) Satellite FC

Le Satellite FC a créé la sensation de la soirée au stade de la Mission de Kaloum en battant le Club Industriel de Kamsar (2-1). Abdoulaye SYLLA (57′) et Alhassane CAMARA (66′) ont fait le taff pour l’équipe de Ratoma. La réduction tardive du score d’Aboubacar BAH (85′) a eu peu d’importance finalement. Le Satellite FC compte désormais 20 points (10e) et s’éloigne considérablement de la zone de relégation. Le CIK reste à la 5e place avec 26 points.

Wakriya AC (0-0) Hafia FC

Au stade du 28 septembre, le Wakriya AC et le Hafia FC se sont quittés dos à dos à l’issue d’une rencontre pauvre en occasion de but. Le Wakriya (28 points) pourrait se voir éjecter du podium en cas de victoire du Milo FC (27 points). Le Hafia peine autant à enchaîner et reste campé dans le milieu du tableau à la 8e place avec 22 points.

Ashanti GB (0-0) FC Séquence

A Nabaya, l’Ashanti Golden Boy de Siguiri a été tenu en échec par le FC Séquence (0-0). Séquence rentre de son déplacement avec un petit point et garde sa 11e place avec 16 points. L’équipe de la savane reste à la 7e place avec 24 points.